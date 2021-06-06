شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق عراقي أمريكي على خطة لإعادة انتشار قوات التحالف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”:

اتفق العراق والولايات المتحدة، أمس السبت، على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتتضمن الخطة آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن ذلك جاء خلال اجتماع في بغداد بين اللجنة العراقية العسكرية التقنية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت، وذلك وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)،

كما اتفق الجانبان على أن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، حيث نوهت القيادة بأن الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم «داعش» الإرهابي، واتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين البلدين.

من جانب آخر قال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة ان الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل أمام تسللات الارهابية مشيراً الى أن: «قيادة قوات الحدود لديها قوات وأجهزة ومعدات وأبراج مراقبة وكاميرات تمكنها من أن تقوم بمهامها على أكمل وجه»، ولم ينكر المتحدث حدوث «حالات تسلل» لعدد من «الإرهابيين» للأراضي العراقية، عازياً ذلك إلى بعض «الثغرات الأمنية»، لكنّه أكّد أن: «الثغرات التي يستغلها بعض الإرهابيين لا تشكل أي خطورة على الأمن والسلم المجتمعيين، ولفت إلى: «وجود جهد استخباري كبير مع سوريا (…) إذ تنسّق بغداد مع الجيش السوري ومع قسد في مجال تبادل المعلومات والمراقبة لتحركات الإرهابيين».

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الإطاحة ب 12 إرهابياً في محافظة ديالى، وذكرت الخلية في بيان، أنه «من خلال العمليات الاستباقية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».

وأضاف البيان أن «الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر إسناد»، مبيناً أنه «من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين».