شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 5.3 يضرب كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت، أن زلزالاً شدته 5.3 وقع على بعد نحو سبعة أميال غربي كاليباتريا قرب «سالتون سي» في ولاية كاليفورنيا.

والزلزال جزء من سلسلة من هزات أصغر وقعت في المنطقة قرب حدود المكسيك صباح، السبت. ولم ترد تقارير إلى الآن، عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الجمعة، عن زلزالين شدة كل منهما 5.9 قبالة ساحل جنوبي أوريجون وشمالي كاليفورنيا.