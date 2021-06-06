شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء من سوبوليف تمنح روسيا الفوز على بلغاريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

فاز المنتخب الروسي لكرة القدم بهدف نظيف مقابل لا شيء أمام نظيره البلغاري، في مباراة جمعتهما السبت، هز فيها البديل ألكسندر سوبوليف الشباك من ركلة جزاء، وذلك قبل انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم الجمعة المقبل.

ونفذ سوبوليف ركلة الجزاء بهدوء في الناحية اليسرى في الدقيقة 84.وكان شارك في الدقيقة 58 بدلاً من القائد أرتيم جيوبا الذي اقترب من أن يكون هداف المنتخب الروسي عبر العصور. واستحوذت روسيا على الكرة، لكنها فشلت في العثور على مساحات في دفاع بلغاريا.

وأهدرت روسيا فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 73، عندما أبعد الحارس جورجي جورجييف كرة من المدافع يوري جيركوف. وتستهل روسيا مشوارها في بطولة أوروبا ضد بلجيكا في سان بطرسبرج السبت المقبل، كما تلعب ضد الدنمارك وفنلندا في المجموعة الثانية.