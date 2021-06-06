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4 معلومات هامة عن مشاركة القطاع الخاص فى الإنتاج المحلى بخطة العام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المنتظر أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلى الإجمالى فى 2021/2022 مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء، ونستعرض فيما يلى 4 معلومات هامة عن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى:

- من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلى الإجمالى فى 2021/2022 .

- يساعد القطاع الخاص فى الأنشطة الزراعية والسياحية والصناعة والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪.

- الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021.

- مشاركة القطاع الخاص تساعد فى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامى ثقة الـمُؤسسات الدوليّة فى الاقتصاد الـمصرى.

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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