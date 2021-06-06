وفاة عبد الشكور شعلان المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعلن المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، وفاة الدكتور عبد الشكور شعلان المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، بعد حياة حافلة من العمل في المؤسسة الدولية العريقة على مدار خمسين سنة، متدرجا في مناصبها بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا.

وقال محيي الدين - في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) - إن "الدكتور شعلان كان علامة كبرى في العمل الاقتصادي الدولي، وتقلد منصب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد ثم مثل مصر والدول العربية وجزر المالديف بمجلس إدارته، الذي كان عميدا له لسنوات طويلة".

وأضاف محيى الدين "كان مرجعا لا يضاهى في معرفته بالاقتصادات العربية وسياستها المالية والنقدية وبرامجها الإصلاحية"، مشيرا إلى أن شعلان استطاع أن يجتذب خبرات اقتصادية متميزة للعمل معه إدارة الشرق الأوسط ثم بمكتب المدير التنفيذي.. وكرم صندوق النقد رحلة عطائه التي امتدت لنصف قرن، تقديرا لما قام به من عمل دؤوب بإخلاص شديد.

واختتم محيى الدين تدوينته بقوله: سأفتقد برحيله طيب لقائه وحواراته الهادئة وكلماته التي صقلتها تجارب حياته الممتدة بين الشرق والغرب.. رحمه الله وغفر له وصبر أهله وتلاميذه على فراقه.