برلماني يتساءل: ما أسباب تجاهل وزيرة الصحة تطعيم العاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب الأقصري أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بإعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي داخل محافظتَي الأقصر وأسوان؛ باعتبارهما من أهم المناطق والمحافظات السياحية والأثرية.

وتساءل إدريس، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أسباب تجاهلها تطعيم العاملين داخل القطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان؛ خصوصًا أن محافظتَي الأقصر وأسوان تعتبران من أهم المحافظات السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية، وكان لهما دورهما الكبير في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وعلى مستوى جميع محافظات صعيد مصر بصفة خاصة.

وأكد إدريس أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في غاية الأهمية؛ لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ نظرًا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف دول العالم، إضافة إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خطوة ضرورية ومهمة تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ومن فرص ومعدلات التدفق السياحي؛ فتلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكل المقاصد السياحية والأثرية إلى البلاد؛ حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.