انفجار شديد في معمل للصلب بمدينة زرند في إيران (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وقع انفجار شديد في معمل للصلب في مدينة زرند بمحافظة كرمان شرقي ‎إيران، وتسبب حريق في معمل زرند إيرانيان للصلب، اليوم الأحد، حسبما ذكرت "إيران إنترانشونال عربي".

وفي مطلع يونيو الجاري شهدت إيران عدة حوادث إذ وقع حريق ضخم مصفاة نفطية جنوبي طهران، وسبقه حريق بأكبر سفينة حربية إيرانية غرقت على إثره، وقبل ذلك بساعات، قتل طياران بسبب خلل فني في طائرة إيرانية مقاتلة.

وغرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها الثلاثاء الماضي في ظروف "غامضة" حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.

بعد ساعات من غرق السفينة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حريقًا ضخمًا اندلع في مصفاة نفطية جنوب العاصمة الإيرانية طهران.