الجزيرة تجدف ضد تيار العلا



في الوقت الذي جاء فيه اتفاق العلا وتوقيع قادة الخليج عليه ليكون انطلاقة جديدة لمجلس التعاون لصون البيت الخليجي من المهددات الخارجية، وعزز ذلك لقاءات القيادتين السعودية والقطرية المستمرة والاتصالات الهاتفية المباشرة، ما زالت قناة الجزيرة خلافا لكل وسائل الإعلام الخليجية تقوم بتعكير المياه والاصطياد فيها؛ في موضوع تبني اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية على أرض الحرمين الشريفين، وبالأمس نشرها تقريرا تنبش فيه الخلافات التي دفنها القادة في العلا، وتركز على موضوع ما أسمته بـ«ذكرى حصار قطر» وغمز السعودية ودول الخليج ومصر وأعادت بثه مرارًا على قناتها.

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