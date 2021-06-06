100 قتيل في هجوم بوركينا فاسو

قُتل نحو مئة مدني في بلدة سولهان في شمال بوركينا فاسو في هجوم هو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال العنف الإرهابية عام 2015، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ مسلّحين شنّوا عملية دامية في سولهان، في إقليم ياجا» في شمال البلاد. وأضاف أن «الحصيلة التي لا تزال موقتة وتتحدث عن مئة قتيل، رجال ونساء». وأكّدت الحكومة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.

وشنّ المسلحون هجوما ضد موقع منظمة «متطوعين للدفاع عن دوت الخليج» وهي ميليشيا مدنية لمكافحة الإرهابيين تدعم الجيش الوطني، قبل أن يهاجموا منازل وينفذوا «إعدامات»، على ما قال مصدر محلي.

وكانت منظمة «متطوعون للدفاع عن دوت الخليج» أنشئت في ديسمبر 2019 بهدف دعم جيش البلاد ضعيف التجهيز. لكن أكثر من مئتين من عناصرها قتلوا منذ يناير 2020.

وتتألف القوة من مدنيين يتلقون تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما على استخدام الأسلحة الصغيرة والتكتيكات العسكرية.