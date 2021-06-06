صورة مروعة تجسد استمرار الإرهاب الحوثي في اليمن

وقال الإرياني عبر حسابه في Twitter: «يتعامى المجتمع الدولي عن رؤية جرائم ميليشيا الحوثي وتاريخها الملطخ بالدماء، وهي من انقلبت على الدولة والرئيس المنتخب وخطفت السياسيين والصحفيين والناشطين وزجت بهم في المعتقلات، ونهبت المرتبات وسرقت المساعدات الإغاثية، وفجرت البيوت، وتمارس هوايتها اليومية في قتل المدنيين والنساء والاطفال».
وأضاف: «الشعب اليمني لن ينسى من خذله ومن يكتفي بمشاهده أطفال ونساء اليمن يقتلون كل يوم بصواريخ الغدر والإرهاب الحوثي وطائراته المسيرة المفخخة المصنعة في إيران، وستظل هذه المواقف الدولية المتخاذلة إزاء جرائم ميليشيا الحوثي المروعة بحق اليمنيين وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء».
تفاصيل مقتل 17 يمنيا بصاروخ حوثي على مأرب
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