الاستباقية سر القبض على داعش

اعتقلت قوات الأمن العراقية، 12 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية بمحافظة ديالى شرق العراق. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، أنه من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت قوات تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من المحافظة، مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لتنظيم إرهابي، مشيرةً إلى أنه من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين العراقيين.



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