الحوثي يجدول المهام لتنفيذ انتهاكاته في اليمن

كشفت وثيقة حصلت «دوت الخليج» عليها، ترتيبات وجدولة الحوثيين لمهام أعمالهم الإرهابية، واشتملت الوثيقة التي تعود لـ2019، وكانت بحوزة أحد القيادات الحوثية الكبيرة، على مهام إرهابية خطيرة وانتهاكات متوالية تحتوي على جدول أعمال أسبوعي.

وأشار مصدر يمني إلى وجود ما يسمى بلجنة المتابعة اليومية والأسبوعية، والتي تشرف بشكل مباشر على جداول ترتيب وتنفيذ مهام القيادات العسكرية، ولذا فإن الأعمال التي يمارسها الحوثيون تخضع لآلية معينة سواء في عمليات الخطف والاغتيالات، وتفجير أنابيب النفط، واستهداف الأحياء السكنية والمدنية، وإرسال الصواريخ والطائرات، وعمليات الهجوم البحرية، وغيرها، وأن كل ذلك مرتب وموزع بينهم، وتتم المساءلة والمعاقبة حيال أي تقصير في تنفيذ المهام.

صلاحيات سرية

وأوضح المصدر أن الشخص الذي يمتلك جدول المهام للأعضاء التابعين له يحتفظ بسرية المعلومات حسب نوع المهمة حتى تتم، ويحق له اختيار الأشخاص المناط إليهم المهام، ويمتلك أيضا حرية التوجيه والاستعانة بالأطقم الأمنية في كل موقع تحت سيطرة الحوثيين، كما أن له صلاحية منح المكافآت والعقوبات، وأنه يوجد في بعض المجموعات عناصر مدربة تدريبات عالية وبتخصصات مختلفة تتفاوت مهام كل مجموعة عن الأخرى.

مضيفا أن أعمال التخريب والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون هي أعمال مرتبة مسبقا.

حماية أفرادهم

وأشار المصدر إلى أن هناك أشخاصا ارتكبوا جرائم قتل وتم كشف هويتهم والبعض من تلك الجرائم ضد بعض مشايخ صنعاء، وعند المطالبة بتسليمهم رفض الحوثيون تسليمهم وقاموا بالدفاع عنهم وحمايتهم، وهو ما يؤكد أنهم ينفذون جرائمهم وفق ترتيبات مسبقة، ولذا خلال أقل من سنتين تم تصفية أكثر من 14 شيخا قبليا في مناطق سيطرتهم، وبعض المنفذين كشف أمره وهويته ولكن الحوثيين قاموا بعمليات المصالحة تارة وأخرى المواجهة، ولم يتم معاقبة أي جانٍ من أولئك القتلة حتى الآن.

حوض السيد

وأوضح المصدر، أن القيادات الذين يلتزمون بتنفيذ مهامهم بالشكل المحدد ويظهرون تميزهم ودقتهم ونجاحهم في ذلك يتم ترقيتهم لمواقع أعلى حتى يصلوا إلى طموحهم النهائي وهو القرب مما يسمى حوض السيد، ولذا هناك تنافس كبير بين العناصر الحوثية، لتنفيذ أعمالهم الإرهابية بكل دقة ونجاح.

جدول أسبوعي لأعمال الإرهاب الحوثية