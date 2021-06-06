تمديد المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وساطة جنوب السودان، أمس، تمديد فترة التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى الثالث عشر من الشهر الحالي بدلاً من اليوم لتوقيع الاتفاق الإطاري. وقالت الوساطة: «إن التمديد يهدف لتقريب وجهات النظر، ومعالجة القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد». وفي الوقت ذاته، عقدت الجبهة الثورية السودانية، أمس، اجتماعاً دعا له توت قلواك، رئيس لجنة وساطة جنوب السودان، من أجل تقييم عملية تنفيذ «اتفاق جوبا»، ومتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق.