«الكنسيت» يستعد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (أ ف ب)

أعلن مكتب رئيس البرلمان الاسرائيلي «الكنيست»، ياريف ليفين، أنه يعتزم إبلاغ النواب رسمياً غداً، بإعلان المعارضة تشكيل ائتلاف لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإخطار سيطلق الاستعدادات للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، والذي من المرجح أن يتم الأربعاء أو الاثنين الذي يليه.

ويهدئ الإعلان، الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول من قبل ليفين، الحليف المقرب لنتانياهو، المخاوف من أن حزب الليكود اليميني قد يجد طرقاً إجرائية لعرقلة تشكيل ائتلاف متنوع سينهي 12 عاما متتالية لنتانياهو في السلطة.

وعلى الورق، يجب أن يحصل التحالف، الذي أعلنه زعيم المعارضة يائير لبيد قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء، على أغلبية ضئيلة في تصويت الثقة.

لكن الأنظار ستتجه نحو إمكان حدوث انشقاقات في التحالف المتناقض، الذي لا يوحده سوى العداء المشترك لنتانياهو.

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله لبيد الوسطي في عام 2023.

ويكثف أنصار نتنياهو جهودهم لإحداث انشقاقات في صفوف النواب من حزب «يمينا»، الذي ينتمي إليه بينيت، والمتحفظين على تحالفه مع اليسار والنواب العرب.

ونظّم أنصار رئيس الوزراء الحالي تظاهرات خارج منزل النائب عن «يمينا» نير أورباخ، الذي حذر بينيت من أنه قد لا يدعمه في التصويت على الثقة.

وفي حال صوّت أورباخ ضد الائتلاف المزمع تشكيله، إنما من دون أن يستقيل من الحزب، فلن يحصل الائتلاف على الأغلبية.