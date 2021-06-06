ميانمار: سقوط قتلى في الاشتباكات مع قوات الجيش

ابوظبي - سيف اليزيد - يانجون (رويترز)

أفادت تقارير إخبارية محلية وسكان في ميانمار بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في منطقة دلتا نهر أيياروادي، أمس، عندما اشتبكت قوات المجلس العسكري مع قرويين، كما وردت أنباء عن معارك في شمال وشرق البلاد.

ويبذل الجيش جهوداً مضنية لبسط سيطرته منذ عودته إلى السلطة في الأول من فبراير، عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، بعد إصلاحات ديمقراطية استمرت عشر سنوات، وأدت لانفتاح الدولة المعزولة في جنوب شرق آسيا على العالم.

وتخرج الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري يومياً في أنحاء كثيرة من البلد الذي أصابته الإضرابات بالشلل، في حين اندلعت في المناطق الحدودية صراعات مع جماعات عرقية مسلحة تعارض المجلس العسكري.

وامتدت الاشتباكات، أمس، إلى دلتا أيياروادي، وهي منطقة مهمة لزراعة الأرز، وبها عدد كبير من أبناء عرقية بامار، التي ينتمي إليها كثير من أفراد الجيش. كما تعيش في المنطقة أقلية من عرقية كارين.

وقال أحد السكان: إن اشتباكات اندلعت قبل الفجر في كيونبياو، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً شمال غربي يانجون، عندما جاء جنود لاعتقال رجل يُشتبه في أنه يخزن أسلحة، حيث فوجئوا بانفجار قنبلة.