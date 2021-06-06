قرقاش: الإمارات طوت صفحة الأزمة مع قطر وتتطلع للمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة

إن الإمارات طوت صفحة الأزمة مع قطر وتتطلع للمستقبل بتفاؤل وثقة، مؤكداً أن الدولة تضيف صفحات جديدة إلى أهدافها التنموية وطموحاتها لازدهار شعبها.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «يسأل البعض عن موقف الإمارات في ذكرى أزمة قطر ومقاطعة الدول الأربع للدوحة. الإمارات لا تنظر للماضي، وقد طوت الصفحة، وهي تتطلع للمستقبل بتفاؤل وثقة، وتضيف صفحات وصفحات جديدة إلى أهدافها التنموية وطموحاتها لازدهار شعبها».