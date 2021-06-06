شكرا لقرائتكم خبر عن 33.4 مليون إجمالي إصابات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى قرابة 4ر33 مليون حالة إصابة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 79ر3 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أول أمس.

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 2ر0 % في الإصابات عن نفس التوقيت أول أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 202 ألف و680 حالة.

كما سجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 77 حالة وفاة.