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كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 دون إصابات أو أضرار

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الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، إن زلزالا شدته 5.3 وقع على بعد نحو سبعة أميال غربي كاليباتريا بالقرب من سالتون سي في ولاية كاليفورنيا.

والزلزال جزء من سلسلة من هزات أصغر وقعت بالمنطقة قرب حدود المكسيك صباح اليوم السبت. ولم ترد تقارير إلى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أمس الجمعة عن زلزالين شدة كل منهما 5.9 قبالة ساحل جنوب أوريجون وشمال كاليفورنيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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