شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 دون إصابات أو أضرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، إن زلزالا شدته 5.3 وقع على بعد نحو سبعة أميال غربي كاليباتريا بالقرب من سالتون سي في ولاية كاليفورنيا.

والزلزال جزء من سلسلة من هزات أصغر وقعت بالمنطقة قرب حدود المكسيك صباح اليوم السبت. ولم ترد تقارير إلى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أمس الجمعة عن زلزالين شدة كل منهما 5.9 قبالة ساحل جنوب أوريجون وشمال كاليفورنيا.