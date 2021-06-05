شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب الحوثي يقتل المدنيين.. استشهاد 17 بينهم طفلة تفحمت بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهدافها محطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ بالستي، تلاه بدقائق استهداف سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بطائرة مفخخة، ما أسفر عن استشهاد 17 مدنيًا بينهم طفلة تفحمت جثتها وإصابة 5.

وقال عبر "تويتر": "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل استهداف مليشيا الحوثي المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين، بعد فشل تصعيدها العسكري، ومحاولاتها النيل من صمود المدينة، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات المحافظة".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بـ "مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الجريمة النكراء التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، والعمل على إعادة إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".