أعمال 'شغب' وإطلاق نار في ناعور الأردنية

وأكد المصدر الأمني بحسب موقع "عمون" أن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادث وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون، فيما لم يعلن المصدر عن عدد الإصابات حتى الآن".وأفادت مديرية الأمن العام بأن "ضابطا برتبة نقيب من مرتبات الأمن العام أصيب بعيارات نارية وحالته حرجة".

ولم يتم التأكيد حتى الآن من الجهات الرسمية أن إصابة النقيب تمت أثناء تبادل إطلاق النار مع مجموعة من عشائر العجارمة في ناعور أم أثناء مداهمة أخرى للأمن العام.