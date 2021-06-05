المنفي يثمن لقائه بولي عهد أبوظبي: بحثنا جهود استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية نجاح العملية السياسية وتوحيد الجهود للوصول إلى توافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المنفي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، عقب لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



وقال المنفي في التغريدة: "سعدتُ بحفاوة استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتناولنا العلاقات الثنائية، وأكدنا أهمية نجاح العملية السياسية في ليبيا، كما تشاورنا حول مؤتمر برلين وأهمية توحيد الجهود للوصول إلى توافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا والمنطقة".

وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، السبت، في قصر الشاطئ.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه أجرى مباحثات بناءة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مؤكدا أن المباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية بين الإمارات وليبيا.

وشدد على أن الإمارات تقف إلى جانب ليبيا "خلال مرحلة بناء عهد جديد يحقق تطلعات شعبها إلى الاستقرار والسلام والتنمية".

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.