الرئيس الفرنسي يشيد بـ"دبلوماسية التوازن" التي ينتهجها العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"دبلوماسية التوازن" التي ينتهجها العراق، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .



وبحسب الرئاسة الفرنسية، فقد ذكر ماكرون بعزمه على مواصلة التزامه من أجل الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، وشجع خصوصا على تسهيل إجراء مشاورات في بغداد بين القوى الإقليمية ".

وأضاف بيان الإليزيه أن ماكرون "أعرب أيضا عن دعمه لرئيس الوزراء في جهوده للتهدئة وإبقاء العراق في منأى من التوترات الإقليمية ".

وأبلغ الرئيس الفرنسي الكاظمي "قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد"، من دون تفاصيل إضافية .

وقتل متظاهران بالرصاص وأصيب عشرات آخرون في بغداد خلال مواجهات أعقبت تظاهرة في 25 مايو/ آيار إحياء لذكرى الناشطين المدافعين عن الديموقراطية والذين اغتيلوا أخيرا، بحسب الشرطة ومصادر طبية .

ومنذ بدء "ثورة أكتوبر" في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعرض أكثر من سبعين ناشطا عراقيا لاغتيالات أو لمحاولات اغتيال فيما خطف عشرات آخرون لفترة قصيرة .