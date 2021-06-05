شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: الانقراض يهدد مليون نوع من الكائنات الحية بسبب الاحتباس الحراري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السبت، إن خطر الانقراض يهدد حوالي مليون نوع من الكائنات الحية، معربة عن أملها في أن تمنح قمة المناخ العالمية المقبلة «زخماً جديداً» لتدابير فعالة على صعيد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وجات تصريحات المستشارة التي ترى أنّ واقع التنوع البيئي «مأسوي» غداة انطلاق مؤتمر في مدينة بون استعداداً لقمة «كوب-26» المرتقبة ب في جلاسكو باسكتلندا. ويشارك في مؤتمر بون الذي يستمر حتى 17 حزيران/ يونيو عبر تقنية الفيديو، أعضاء اتفاق باريس للمناخ.

وقالت ميركل أمام المؤتمر، إنّ «اتفاق باريس يبيّن لنا المسار الذي يتوجب اتباعه لجعل ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى مقبول». وأضافت:«ما يصل إلى مليون نوع مهددة بالانقراض، بينها عدد كبير خلال العقود المقبلة. نحن في حاجة ماسة إلى وقف هذا المسار».

ورحبت ميركل بقرار منع تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة مثل قصبات الشرب أو الأعواد القطنية في الاتحاد الأوروبي. وأضافت:«الاستغناء عنها سيكون يسيراً، وسيخفف بشكل كبير عن بيئتنا». وتابعت: «في أوروبا أحرزنا تقدماً جيداً»، مشيدة بالتزام الاتحاد بتحقيق الحياد المناخي في 2050.

وأوضحت أن ألمانيا «حددت أهدافاً أكثر طموحاً» مع تطلعها إلى أن تخفض بحلول 2030 انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بسنة 1990، وسعيها إلى تحقيق الحياد المناخي عام 2045.

ومن أجل ذلك وضعت ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير 2021 «ضريبة ثاني أكسيد الكربون» الإشكالية التي ترفع أسعار الوقود الأحفوري، وخصوصاً المحروقات.

وتهدف قمة جلاسكو «كوب 26» إلى ترجمة التزامات اتخذتها دول العام 2015 خلال مؤتمر المناخ في باريس لضبط تداعيات تغير المناخ، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين.