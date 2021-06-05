شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم المصرية ترفع أنقاض غزة.. وإبطال 1200 قذيفة إسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسعت عشرات الآليات والأجهزة الهندسية المصرية، السبت، عمليات إزالة أنقاض الأبراج التي دمرها القصف الإسرائيلي الأخير، وتم إبطال 1200 قذيفة إسرائيلية لم تنفجر، فيما دعت جامعة الدول العربیة، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لنكسة يونيو 1967، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائیل للانصیاع للإرادة الدولیة وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقیة.

ولليوم الثاني بعد وصولها، واصلت طواقم هندسية مصرية معززة بآليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة، الجمعة، أعمالها بالمشاركة في إزالة ركام المباني التي دمّرها الجيش الإسرائيلي. ووسط مدينة غزة بدأت الطواقم بإزالة وترحيل ركام مبنى وزارة العمل الفلسطينية، الذي دمّرته المقاتلات الحربية في 16 مايو/ أيار الماضي. كما انتقلت بعض تلك الطواقم، إلى حيّ الرمال، غرب المدينة، لإزالة ركام برج الشروق، الذي كان يتكون من 13 طابقاً، ودمّرته المقاتلات الحربية في 12 مايو/ أيار.

ومن المقرر أن تواصل هذه الطواقم أعمالها، إلى جانب العمّال الفلسطينيين في إزالة ركام المباني، والمنازل المدمّرة، تمهيداً لعملية إعادة الإعمار.ذخائر إسرائيلية لم تنفجر

في الأثناء، تمكّنت الفرق الهندسيّة في قطاع غزّة من تحييد 1200 قنبلة إسرائيليّة وقذيفة أطلقتها القوات الإسرائيلية ولم تنفجر، خلال التصعيد الأخير. ورئيس قسم التوعية والإرشاد في هندسة المتفجرات، محمد مقداد، أمس السبت، أنّ «فرق هندسة المتفجّرات تعاملت مع 1200 مهمة تحييد قنابل وقذائف سقطت في مناطق مختلفة، ولم تنفجر». وتابع: «تنوعت المتفجرات التي تم التعامل معها وتحييدها، بين قذائف مدفعية، ودخانية، وصواريخ موجّهة، وقنابل وغيرها». وطالب مقداد اللجان والمؤسسات الدولية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف على «عمل فرق هندسة المتفجرات في الميدان، وتزويدهم بالمعدات اللازمة».

بيان في ذكرى النكسة

من جانب آخر، دعت جامعة الدول العربية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تتخذ هذه الخطوة، بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام، وفق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 54 عاماً.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة أمس السبت، لمناسبة الذكرى الـ54 للنكسة، إن الذكرى تأتي هذا العام ومدينة القدس تتعرّض على مرأى ومسمع من العالم لتنفيذ مُخططات ومشاريع التطهير العرقي والتهجير القسري للعائلات المقدسية في حيي الشيخ جرّاح وبطن الهوى في بلدة سلوان لإحلال المستوطنين، كما تأتي في أعقاب حرب تدميرية شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المُحاصر لما يزيد على 14 عاماً.

وأكدت «الجامعة» أنه رغم مرور أكثر من 50 عاماً على النكسة، لم تتغير حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مُقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334، مشددة على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.

ودعت المُجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. (وكالات)