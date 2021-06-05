شكرا لقرائتكم خبر عن طغيان النساء والشخصيات العسكرية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها «يديعوت أحرونوت»، أن حكومة الائتلاف الجديدة بين زعيم حزب «يمينا» اليميني نفتالي بينيت ورئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، التي تنتظر منح الثقة، تعرف بعض الظواهر التي لم تشهدها حكومات إسرائيل السابقة، إذ تضم 8 وزيرات، وهو رقم لم يحدث من قبل، إضافة إلى كون هذا الائتلاف الذي يضم 7 أحزاب متباينة الرؤى، إضافة إلى حزب عربي، و11 نائباً تولوا في الماضي مناصب كبرى في الجيش الإسرائيلي.

ويضم الائتلاف الجديد 11 شخصية عسكرية خدمت في مناصب كبرى في الماضي، وهم: الفريق احتياط بيني غانتس، زعيم «أزرق أبيض»، الذي تولى في الماضي منصب رئيس الأركان العامة، إضافة إلى رئيسة شعبة الموارد البشرية الأسبق في الجيش، اللواء احتياط أورنا باربيفاي، التي ستتولى منصب وزيرة الاقتصاد ممثلة لحزب «هناك مستقبل».

كما يضم الائتلاف قائد الوحدة الخاصة «ساييرت متكال» الأسبق العميد احتياط عومير بارليف، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي عن حزب «العمل»، وقائد سرب مقاتلات«إف-16» السابق، العميد احتياط ماتان كاهانا، الذي سيتولى منصب وزير الأديان ممثلاً لحزب «يمينا». كما أن وزير الشتات من حزب «العمل» العميد احتياط نحمان شايي، أيضا لديه تاريخ عسكري، إذ عمل ناطقاً باسم الجيش في الماضي.

ويضم الائتلاف كذلك نوابا آخرين لديهم تاريخ عسكري، لكن قد لا يتولون مناصب وزارية، مثل نائب رئيس الأركان الأسبق يائير جولان (ميرتس)، ورئيس شعبة الموارد البشرية الأسبق في الجيش إليعازر شتيرن (هناك مستقبل)، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشرطية سابقاً، ومؤسس وحدة التحقيقات «لاهاف 433»، اللواء احتياط يوآف سغالوفيتش (هناك مستقبل).

كما يشمل الائتلاف نائب رئيس الموساد الأسبق رام بن باراك (هناك مستقبل)، ورئيس شعبة التدريب بالذراع البرية للجيش الإسرائيلي، العميد احتياط نيرا شيباك (هناك مستقبل).

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «معسكر التغيير» بقيادة زعيم حزب «يمينا» اليميني نفتالي بينيت ورئيس حزب «هناك مستقبل» الوسطي يائير لابيد، وهما سيترأسان الحكومة الجديدة بالتناوب في حال تشكيلها، سيتمكن، حسب التقييمات الأولية، من كسب دعم 61 من أصل أعضاء الكنيست الـ120 في التصويت القادم على الثقة للحكومة الجديدة.