شكرا لقرائتكم خبر عن ولايات هندية تخفف القيود مع تراجع الإصابات اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خففت بعض الولايات الهندية قيود العزل العام، مع تراجع عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت البلاد، السبت، أقل حصيلة إصابات يومية منذ قرابة شهرين.

وأعلنت الهند، السبت، تسجيل 120,529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة 28.69 مليون وعدد الوفيات 344,082.

والعاصمة نيودلهي، التي يوجد فيها مقر الحكومة الاتحادية، من بين الولايات التي خففت قيودها وستسمح لبعض المتاجر بفتح أبوابها في أيام معينة، على أن تعمل متاجر أخرى في أيام مختلفة، كما يمكن للمكاتب الخاصة العودة للعمل بحضور 50% من عدد موظفيها.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء حكومة نيودلهي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «وضع فيروس كورونا في دلهي يتحسن ببطء»، مضيفاً أن الولاية ستعزز قدرتها على تخزين الأكسجين إلى 420 طناً.

وذكر أن الولاية ستكون في المستقبل مستعدة للتعامل مع 37 ألف حالة جديدة يومياً. وأكبر عدد من الإصابات اليومية تسجله نيودلهي، حتى الآن، هو 28,395 وكان ذلك في 20 إبريل/نيسان. وأضاف أن نيودلهي ستنشئ مختبرات لتحديد تسلسل الحمض النووي الوراثي (الجينوم) من أجل دراسة سلالات فيروس كورونا.

وفي ولاية أوتار براديش الشمالية، استمرت قيود حظر التجول الليلي في 55 من بين 75 منطقة.

وستسمح حكومة ولاية مهاراشترا الغربية للمراكز التجارية ودور السينما والمطاعم، والمكاتب بالعمل بانتظام في المناطق التي يكون معدل الإصابات فيها أقل من خمسة بالمئة، اعتباراً من 7 يونيو/حزيران.

كما خففت ولايات أخرى مثل جوجارات وأوديشا وتاميل نادو، بعض القيود.

وفي موازاة تراجع أعداد الإصابات بالفيروس في المدن، يجتاح الوباء الأرياف النائية الشاسعة التي تعاني الفقر. ولكن في هذه المناطق يسيطر الجهل والخوف.

وقالت كوماري من بلدة داتراث في ولاية هاريانا لوكالة فرانس برس: «العديد من الناس في قريتي لا يريدون أخذ اللقاح. يخشون الموت إذا تلحقوا». وأضافت: «أحد القرويين غضب حتى ضرب عامل صحة كان يحاول إقناعه بتلقي اللقاح».

وتلقى 15% فقط من سكان المناطق الريفية، جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة بـ30% في البلدات والمدن، علماً بأن ثلثي الإصابات سُجلت في الأرياف.

وتنتشر الشائعات على الإنترنت وعلى تطبيقات المراسلة مثل «واتس أب». وأدت مخاوف من أن شبكة الجيل الخامس للاتصالات تتسبب بكوفيد ـ 19 إلى مهاجمة أبراج للهواتف النقالة في هاريانا. (وكالات)