شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع أسترالي يواجة غزو الفئران بـ«النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يجد مزارع أسترالي يائس حلاً لمواجهة غزو الفئران الذي يجتاح المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، مهدداً المحاصيل، سوى إحراقها، وهي حية، بالنار داخل برميل، في فيديو انتشر كالنار في الهشيم، وأثار انتقادات واسعة، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي الفيديو المتداول، على موقع «تيك توك»، أسقط المزارع المعروف باسم أندرو آلاف الفئران من ناقلة الحبوب الخاصة به إلى نيران مشتعلة داخل برميل سعته 44 جالوناً. وأشار المزارع إلى أن الفئران تسببت في تلفيات في صومعة الحبوب، بعدما حاولت التعشيش فيها.

وأثارت طريقة أندرو المتطرفة في القضاء على القوارض انتقادات واسعة عبر الإنترنت، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تهديدات الفئران لا تبرر استخدام تلك القسوة وحرقها حية.

من جهة أخرى، حذرت جمعية المزارعين الأسترالية من أن طاعون الفئران الخارج عن السيطرة قد يستمر لعامين إذا لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لقتل ملايين القوارض. ولمواجهة غزو القوارض، تستعد السلطات الأسترالية لإمداد المزارعين بأحد أكثر السموم فتكاً في العالم مجاناً.