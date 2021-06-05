شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم السويسري فافرينكا من بطولة ويمبلدون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

حرمت إصابة في القدم اللاعب السويسري ستانيسلاس فافرينكا من المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لمحترفي التنس، السبت،.

وتسبب الإصابة نفسها في غياب فافرينكا (36 عاماً) عن بطولة فرنسا المفتوحة الجارية حالياً. وخضع اللاعب الذي حصل على ثلاثة ألقاب كبرى لعملية جراحية في القدم اليسرى في وقت سابق من العام الجاري.

وحاليا يخضع فافرينكا المصنف 24 عالمياً لإعادة تأهيل في مقره في موناكو. وقال متحدث باسم فافرينكا، السبت، «ستانيسلاس كان يأمل أن يكون جاهزاً لموسم الملاعب العشبية، لكن بعد تفكير طويل من فريقه، قرر أنه ليس جاهزاً، ويريد الانتظار حتى تعافيه بشكل كامل للعودة إلى المنافسات مرة أخرى».

وسبق لفافرينكا، المصنف الثالث عالمياً، سابقاً، المشاركة في بطولة ويمبلدون 15 مرة، ووصل لدور الثمانية في عامي 2014 و2015.وتوج اللاعب السويسري بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في العام 2014 قبل، أن يحرز لقبي فرنسا المفتوحة في 2015، وأمريكا المفتوحة في 2016.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في ملاعب نادي عموم انجلترا العشبية الخضراء في 23 يونيو/ حزيران الجاري.