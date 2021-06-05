شكرا لقرائتكم خبر عن دعهُم في خوْفِهِم يتيهُون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قيل أمامي ومن خلفي، وتنامى إلى سمعي عن كثيرين «إنهم لا يعملون، يدّعون أنّهُم مُبدِعون ومهمون»!! نعم هذه جملة قد يكون في طيّها الكثير من المؤامرات والحقد والحسد والتنبؤ برغبات الكثيرين في الدخول لعالمك ونسفك..! ولكن الأجمل أن تسمعها مراراً وتكراراً وتبتسم، وتستمر..! في تجربتي العملية، والتي لربما اليوم أصبحت طويلة بحكم سنوات العمل، مرت عليّ قصص وتجارب لزملاء وسمعت بها وقد عاصرت بنفسي بعضها، أن هناك من لا همّ له سوى «مراقبة غيره»، ويحزن حين يكون غيره محط اهتمام، والأشد من ذلك حين يكون ذلك الشخص نفسه تحت الأضواء ليس ثرثرة، بل نجاحاً حقيقياً، ولا يعطي إلا عمله جلّ وقته واهتمامه..!

نحنُ لا ننسى أبداً «لا تُرمى إلا الشجرة المثمرة»، كثيرون وللأسف لا يزالون معنا في مقر العمل ممن يستكثر عليك حتى كلمة «التميز والنجاح المتفرد»، قد يكون أحياناً جهلاً منه بما تفعل وتفاصيل عملك وجهدك، وأحياناً فقط لصورة نمطية ترسخت في ذهنه من عملية «القيل والقال» التي تنتشر مثل النار. والسبب الأخير الذي يرجع له هو نفسه، مرض نفسي وإحساس بالنقص وعدم الأمان من وجودك وشخصيتك.

نحن لسنا مسؤولين عما يفكر فيه غيرنا، ولسنا في صدد أن نهدر وقتنا الثمين في أن نبرر لأحدهم، وليتعلم الجميع، ليس خلق الكثير من الضوضاء هو الذي يفسر مدى انشغال المرء وإبداعه وإنتاجيته، إذا مررت بشخص ما في مقر عملك ورأيته فقط يقرأ ويقرأ ولربما لا تجد أمامه ورقة أو حتى أنه ليس في اجتماعات كثيرة، فلا تحكم عليه «أنه لا يفعل شيئاً»، فأحياناً قرار ما يشغل باله أو مشروع جديد، أو تحليل لأمور أو تفكير عميق لإحداث تغيير جذري احتاج منه تلك الحالة من العزلة والبحث والقراءة. تعلموا أن لا تقرؤوا الظاهر من الأمر، وألا تتسرعوا في الحكم، وإن كنتم أنتم من يُحكم عليكم ويقال «لا تعملون»، فنصيحتي: الصمت أول الدواء، ذلك الصمت الذي قد يستمر لشهور أو أعوام ويأتي فجأة بتوفيق من الله مبهراً من خلال ما كنت تخطط له من نجاح.

دع عملك هو ما يتكلم، ودع الآخرين بما يجدون فيك يتكلمون عنك، ولا أقول هنا لا تتكلم عن قصة نجاحك، بل تعلم كيف تحكيها وتلهم غيرك، فالكثيرون يحتاجون من يقتدون ويتعلمون منه، كن شخصيتك ونحاجك وتميزك ولا تحترق في عالم الضعفاء ممن لا يعرف سوى «الثرثرة الجوفاء»، انطلق، انجح يوماً بعد يوم بما لا يستطيع عقلهم أن يستوعبه، اصعد أنت للسماء ودعهم في خوفهم منك يتيهون..!

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