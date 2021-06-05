شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية تطلق مبادرة "اعرف تاريخ بلدك" لدعم السياحة الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة " اعرف تاريخ بلدك"، إيمانا منها بالدور الحيوي لأعضاء مجلس النواب علي نشر ثقافة الوعي، وإيمانا منها بدعم السياحة الدينية ومنها تفعيل مسار العائلة المقدسة كحج مسيحي مصري .

وانطلقت المبادرة بوجود كوكبة من الشخصيات العامة والبرلمانيين السابقيين، وبالتنسيق مع هيئة تنمية واحياء التراث، و نظمت رحلة إلى مسارات العائلة المقدسة في نطاق محافظة القاهرة تزامنا مع عيد دخول العائلة المقدسة الي أرض مصر الموافق 1 يونية من كل عام، و زيارة شملت كنيسة السيدة العذراء الزيتون للتعرف على تاريخ الكنيسة وزياراتها والأفلام العالمية المنتجة خصيصا لنشر هذا المكان الاثري الهام ، وزيارة كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية والموجود داخلها شجرة مريم الشهيرة والمغارة التي اختبئت فيها العائلة شهور.

كما شهدت زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمصر القديمة بحارة زويلة والملقبة "حالة الحديد" وكنيسة أبي سرجة مصر القديمة حيث مجمع الأديان و كنيسة العذراء مريم المعلقة أحد أهم النقاط السياحية الموجودة في العالم و أحد أهم نقاط المسار شهرة، واختتمت الزيارة في آخر نقطة مسار من داخل كنيسة العذراء مريم بالمعادي، ذلك المكان الذي وجد فيه الكتاب المقدس مفتوح وهو عائم على وجه المياه ومكتوب فيه "مبارك شعبي مصر"، حيث تعد أهم النقاط في المسار وبداية الانطلاق لباقي المسارات المطلة على نهر النيل .

وصحبت هذه الزيارات شرح مفصل من الأباء الكهنة لمسارات العائلة المقدسة و توضيح كل مجهودات الدولة المصرية في إعاده تأهيل الطرق والمسارات الذي بركته العائلة المقدسة، وذلك بشرح تفصيلي للنائبة و الوفد المرافق لها، وتأتي في إطار رؤية النائبة للدور النيابي الأشمل من الأدوار التشريعية والرقابية الي المشاركة في تسويق صورة مصر والإنجازات التي تحدث علي أرض مصر المباركة، ومنها مايعود بالنفع على الجانب السياحي والتسويقي للحضارات المصرية وجذب كل العالم لزيارته وخاصة بعدما دشنه البابا فرنسيس في زيارته لمصر (كحج مسيحي)، مما يعود بالنفع على الوطن سياسيا وسياحيا واقتصاديا ويساعد في تعزيز مبدأ المواطنة لدي أبناء الوطن.