شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوي النواب" تنظر 14 اقتراحا برغبة لإنشاء مصانع وكباري وتوسيع ورصف طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها الاثنين المقبل، 14 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، بشأن تنفيذ بعض الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية في عدد من المراكز والقري ببعض المحافظات.

ويتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب وحيد فودة، أحمد الشناوى، سامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمحطة قطار السكة الحديد بقرية نشرت- مركز قلين- محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن تطوير وتحديث ميناء القصير- محافظة البحر الأحمر.

وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الطاهر عبدالحميد محمود، بشأن إعادة إنشاء كوبرى المشاه بشارع الأزهر والذى يربط بين المعز وشارع الغورية- محافظة القاهرة، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين محمود عبدالسميع الشامى، أحمد بلال البرلس، بشأن حل مشكلة نفق الشون- مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد سمير، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء طريق دائرى بمنطقة غرب مدينة منية النصر- محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركز ومدينة أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبرى مشاه فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مزدوج لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مجاهد نصار، الأول: بشأن مد مترو الانفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الاسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية، والثاني: بشأن إلغاء إقامة سوق الأحد بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.