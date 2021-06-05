شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العادلي نائبة التنسيقية تتقدم ببيان عاجل بشأن حريق مؤسسة المرج العقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حريق المؤسسة العقابية بالمرج، والذي راح ضحيته 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

وقالت "العادلي" إن هذا الحادث المأساوي يشير بوضوح إلي انعدام الرقابة والإشراف في المؤسسة، فبدلًا من اهتمام القائمين عليها بتقويم سلوك الأطفال، والتأكد من سلامة أنظمة الأمان بالمؤسسة، يبدو أنه لا توجد تلك الرقابة التي تسمح بتدارك المشكلة قبل تفاقمها.

كما طالبت "العادلي" وزيرة التضامن بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات الأمنية وأنظمة مكافحة الحرائق، ومخارج الطوارئ وخطط الإخلاء في المؤسسات العقابية ودور الرعاية، بالإضافة لإجراء تحقيق عاجل للوقوف على مواطن التقصير والإهمال.



