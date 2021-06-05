شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة ومسودة اللائحة التنفيذية لـ"تنظيم إدارة المخلفات" أمام طاقة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الأسبوع الجاري، مناقشة 6 طلبات إحاطة موجهة لوزيري الكهرباء والبترول، فضلا عن استعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنه 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك يوم الاثنين.

وخصصت اللجنة اجتماعها غدا الأحد، لمناقشة 3 طلبات موجهة لوزير البترول والثروة المعدنية وتشمل طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء خير الله بشأن قيام شركة الغاز بمحافظة أسيوط بتوصيل الغاز الطبيعى لمدينتى أبو تيج وصدفا وتحصيل قيمة اشتراك توصيل الغاز بقيمة مخالفة لما صرح به وزير البترول، وكذا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشناوى بشأن قيام شركة الغاز بمحافظة أسيوط بتوصيل الغاز الطبيعى لمدينتى أبو تيج وصدفا بتحصيل قيمة اشتراك توصيل الغاز بطريقة الدفع الفوري وإلغاء التقسيط بالمخالفة لما صرح به وزير البترول، وأخيرا المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن عدم إتاحة فرص العمل لأبناء محافظة أسيوط للعمل بمشروعى التكسير الهيدروجينى ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين والاستعانة بعاملين من داخل القطاع البترولى ومن خارج المحافظة.

وحسب جدول أعمال اللجنة البرلمانية ليوم الثلاثاء، فأنها تناقش 3 طلبات إحاطة موجهة لوزير الكهرباء، وتشمل طلب سناء أنور برغش بشأن رفض نقل خط كهرباء الضغط العالى المار داخل مدينة دمنهور بجانبى شارع عبد السلام الشاذلى بمحافظة البحيرة إلى خارج المدينة والمخطط له منذ عام 2002، وطلب فايزة صالح بشأن سرعة الانتهاء من إنارة بعض طرق مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وأخيرا طلب أحمد مهنى بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة عن السنوات ما بين 2016 – 2019.



