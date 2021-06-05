التنسيق والجدول الامتحانات.. أبرز ملاحظات أولياء الأمور بشأن قرارات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، اعتراضهم على جدول امتحانات الثانوية العامة دور يوليو.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا وورقيًا، في الفترة من 10 يوليو وحتى 2 أغسطس.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف "أولياء أمور مصر"، إن وضع جدولين لطلاب الثانوية العامة "أدبي وعلمي"، يؤدي إلى عدم تكافؤ فرص بين الشعبتين.

وأضافت أن توحيد التنسيق بين الدفعة الجديدة والطلاب المؤجلين والراسبين غير عادل، وكان من الأفضل إجراء تنسيق منفصل للدفعة الجديدة، إضافة إلى إتاحة فرصة التحسين، نظرًا أن هذه السنة صعبة في ظل التعليم الذاتي والنظام الجديد للتقييم.

ومن جانبها، قالت فاطمة فتحي، أدمن جروب "تعليم بلا حدود"، إن إتاحة امتحان إلكتروني مع الورقي، يشتت الطالب أثناء الإجابة على التابلت يعلم في البابل شيت كتأمين للإجابة مع وقت إضافي للإجابة على الاثنين.

ولفتت إلى أن أولياء الأمور كانوا يتوقعون أكثر من أسبوع تأجيل للتدريب أكثر، حيث أن طلاب الشعبة العلمية بفرعيها لم تنه المنهج حتى الآن.

وأكدت فتحي، أن فرصة الدور الثاني هي مخرج مناسب وبديل للتحسين حيث إن قانون التراكمية تم سحبه وخاصة أن ظروف الجائحة قد تعوق البعض من آداء الامتحان.

وفي السياق، قالت شيماء ماهر، إحدى أولياء الأمور إن السماح للطلاب بالإجابة في مكانين مختلفين يمثل ضغط على الطالب وتشتيت كما أنه إهدارًا للوقت.

وطالبت بالإبقاء على نظام التشغيل، مع إتاحة وقت الامتحان بما يتناسب مع عدد الأسئلة في ظل نظام الأسئلة الجديدة التي تحتاج إلى التفكير، بالإضافة إلى الإجابة على الامتحان مرتين.