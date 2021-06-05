امتحانات الثانوية 2021.. وزير التعليم يرد على شكاوى أولياء الأمور من ضغط الجدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب ضغط جدول الثانوية العامة هذا العام.

وأعلن شوقي أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا وورقيًا، في الفترة من 10 يوليو حتى 2 أغسطس.

وقال شوقي، إن الامتحان سيكون يومًا لطلاب الشعبة الأدبية ويومًا لطلاب الشعبة الأدبية، إضافة إلى أنه سيتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة، إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووأوضح الوزير أنه لأول مرة يتم إجراء امتحانات الثانوية العامة في وقت متأخر، مشيرًا إلى أنه تم ضغط الجدول لمراعاة بداية العام الدراسي الجديد.