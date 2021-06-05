الداخلية تُصدر بيانًا بشأن تشكيل عصابي قام بغسل 280 مليون جنيه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بسوهاج قام بغسل 280 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قد تمكنت، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "اثنان منهم محبوسان في عدة قضايا"، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث تم تقدير تلك الممتلكات بحوالى 280 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.