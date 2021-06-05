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مصر تدين الهجوم الإرهابي بشمال بوركينا فاسو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شهده أمس إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة من المدنيين، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء.

وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية اليوم - عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنباً بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة، وتضامنها معها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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