مصر تدين الهجوم الإرهابي بشمال بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شهده أمس إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة من المدنيين، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء.

وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية اليوم - عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنباً بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة، وتضامنها معها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.