مقتل 17 بباليستي حوثي في مأرب وهجوم يمني في الجوف

وذكرت وكالة سبأ اليمنية أن الحوثي استهدف المحطة أثناء وجود عشرات السيارات، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عنه قتل 17 مدنيا بينهم طفلة، وإصابة 5 آخرين وطفل واحتراق 7 سيارات وسيارتي إسعاف.
من جهة اخرى قامت القوات المسلحة اليمنية بهجوم على الحوثيين في مواقع عسكرية بمحافظة الجوف، أسفر عنها عن سقوط العديد من عناصر، إلى جانب خسائر في القوات العسكرية.
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