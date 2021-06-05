مقتل 15 مدنياً بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 15 مدنياً على الأقل، اليوم السبت، جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه حي سكني في مدينة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر محلي في مأرب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن «جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً على حي الروضة شمالي المدينة».

وأضاف المصدر أن «الصاروخ سقط في تجمع للسكان أمام محطة وقود في الحي السكني، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً، بينهم طفلة تفحمت جثتها بالكامل».

ولفت المصدر إلى أن «خمسة جرحى على الأقل سقطوا جراء الانفجار، تم نقلهم لتلقي العلاج في المدينة».

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي أن القتلى «بينهم خمسة أطفال».

وسبق أن سقطت عشرات الصواريخ الباليستية الحوثية على مدينة مأرب التي يهاجمها الحوثيون بشكل مكثف منذ أشهر.