اخبار العالم

ماكرون يشيد بدبلوماسية هذه الدولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد قصر الإليزيه في باريس، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بـ«دبلوماسية التوازن» التي تنتهجها الحكومة في العراق.
جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون خلال الاتصال الذي تم الجمعة «ذكّر بعزمه على مواصلة التزامه من أجل الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط»، وشجع خصوصاً «على تسهيل إجراء مشاورات في بغداد بين القوى الإقليمية».
وأضاف بيان الإليزيه، أن ماكرون «أعرب أيضاً عن دعمه لرئيس الوزراء في جهوده للتهدئة، وإبقاء العراق في منأى من التوترات الإقليمية».
كما أبلغ الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء العراقي «قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا