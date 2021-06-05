الحريري يصدر بيانا حول المحكمة الخاصة بلبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، بيانا يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان.

ودعا الحريري الحكومة اللبنانية إلى "تسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية" للمحكمة الخاصة بلبنان. كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته".

كانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة المتهمين في حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.