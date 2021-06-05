الاحتلال يعتقل مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح بالقدس ويعتدي عليها بالضرب (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مراسلة الجزيرة جيفارا البديري واعتدت عليها بالضرب أثناء تغطيتها وقفة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، كما اعتدت بالضرب على مصور الجزيرة نبيل مزّاوي الذي كان برفقة البديري.



وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة لحظة اعتقال الزميلة جيفارا قبل الاعتداء عليها وتحطيم كاميرا الجزيرة، أثناء عمل الفريق في تغطية أحداث الشيخ جراح.



وكانت البديري تغطي مظاهرات المتضامين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.



وعن حيثات الواقعة، قال مدير مكتب الجزيرة في القدس، وليد العمري، إنه تم احتجاز جيفارا في مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس، بعد اعتقالها والاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جراح وتحطيم كاميرا التصوير التي كانت مع المصور.



وأضاف العمري أن الشرطة طلبت من المراسلة بطاقة هويتها، فقالت لهم إنها في السيارة وذهبت لإحضارها؛ لكنهم لم يسمعوا إلى ذلك، وسرعان ما انهالوا عليها بالضرب، وأخذوها إلى سيارة الشرطة، وقاموا باعتقالها بعد وضع القيود في يديها.



ووصف ما جرى بأنه كان اعتداء سافرا بدون سبب يذكر، حيث إن مراسلة الجزيرة كانت تغطي فعالية سلمية في حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن الاعتداء كان هدفه إفشال عملية التغطية، التي كانت تقوم بها المراسلة.



وقال العمري إنه تم التواصل مع محام لمتابعة القضية من الموقع الذي احتُجزت فيه البديري.



وقد أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين، الذين تمكنوا من الوصول إلى حي الشيخ جراح.



وكان العشرات من الشباب والفتيات والمتضامنين، قد تمكنوا من دخول الحي المحاصر من طرق ملتوية، لإحياء ذكرى النكسة.



المصدر: الجزيرة



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