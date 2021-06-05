عاجل.. قتيلان و23 جريحا في هجوم انتحاري بمقديشو

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

قتل شخصان وأصيب 23 آخرون السبت في هجوم انتحاري قرب محطة حافلات تشهد ازدحاما في مقديشو، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة .



ووقع الانفجار قرب حاجز أمني للتحقق من المركبات التي تتباطأ سرعتها تدريجا مع الاقتراب منه بسبب كتل خرسانية ضخمة محيطة، وأفادت مصادر عدة أنّ الانتحاري أراد استهداف موكب عسكري كان على وشك عبور الحاجز .

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش، إن "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري أراد استهداف موكب عسكري في المكان، قتل شخصان وأصيب 23 بينهم عسكريون ".

وأوضح الشرطي محمود عدن الذي كان موجوداً في المكان لحظة وقوع الانفجار، "إنها منطقة مكتظة تغادر منها الحافلات الصغيرة متوجهة إلى افغوي" على مسافة 25 كلم شمال غرب مقديشو .

ولفت شاهد إلى أنّ خمسة أشخاص قتلوا .

وقال فادوماو محمّد إنّ "انتحاريا وراء الانفجار، حاول الاصطدام بعربة عسكرية على وشك تجاوز الحاجز لكنه فجر نفسه قبل ذلك. رأيت جثث خمسة أشخاص"، مشيراً إلى أن بعض الضحايا كانوا في حافلة صغيرة .

بدوره، قال الشاهد ضاهر شن إنّ "الانفجار ألحق أضرارا بحافلة صغيرة وأصيب عدد من ركابها وقتل بعضهم ".