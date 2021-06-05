انت الان تتابع خبر 12 قتيلاً على الأقل بانفجار في مأرب اليمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا باليستيا على مدينة خاضعة لسيطرة الحكومة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأصاب الصاروخ محطة وقود في حي الروضة بمأرب، بحسب علي الغليسي السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص أصيبوا في الهجوم.



ولم يصدر بعد تعليق من جانب الحوثيين.

وأوردت وكالة أنباء "سبأ" الرسمية أن الحوثيين أطلقوا أيضا طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بعد الهجوم الصاروخي بقليل، مضيفة أن المسيرة دمرت سيارتي اسعاف كانتا قد هرعتا إلى الموقع الأول لنقل الجرحى إلى المستشفيات.