بصاروخ ومسيرة مفخخة.. 14 قتيلا في هجوم حوثي دامي بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 14 مدنيا وأصيب 5 آخرين، في هجوم إرهابي حوثي بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة استهدف محطة وقود وسط مدينة مأرب اليمنية.

وهز انفجار عنيف الأحياء الشمالية من مدينة مأرب عقب سقوط صاروخ باليستي لمليشيات الحوثي وطائرة بدون طيار على جموع من المدنيين وطوابير من المركبات، لدى اصطفافها أمام محطة وقود ما أسفر عن حصيلة ثقيلة في أرواح الأبرياء.



وقالت مصادر محلية رسمية يمنية لـ"الخليج 365"، إن 14 مدنيا على الأقل قتلوا بينهم طفلة تفحمت جثتها في حصيلة ليست نهاية للضحايا الهجوم الدامي الذي ضرب محطة وقود في حي "الروضة" السكني.

وأصيب 5 مدنيين آخرين عقب اندلاع حريق هائل في الحي السكني الواقع شمال المدينة التي تأوي أكثر من مليوني ونصف نازح.

فيما أوضحت مصادر حقوقية أن الحصيلة ارتفعت إلى 16 قتيلا من المدنيين وعشرات المصابين تم نقلهم إلى مراكز طبية متفرقة بينهم مستشفى مجمع مأرب الحكومي، دون تأكيد رسمي.