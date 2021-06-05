العراق.. ضبط منصات كاتيوشا بالأنبار وأطنان كبريت بنينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، ضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا في محافظة الأنبار، غرب البلاد.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "بعملية استباقية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 من ضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا".

وأوضح رسول أن هذه المنصات من مخلفات داعش الإرهابي استولت عليها القوات الأمنية، مشيرا إلى "تفجير موقعي من قبل هندسة الفرقة في منطقة الخط الاستراتيجي بصحراء الأنبار دون حادث يذكر".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، ضبط حاوية تحتوي على عشرين طناً من مادة الكبريت في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان أن "فرقة المشاة السادسة عشرة في الجيش العراقي تمكنت من ضبط 20 طنا من الكبريت الذي يستخدمه الإرهابيون لصنع العبوات الناسفة، كما تم إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه تم العثور على مجموعة من العبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية.

وتتصاعد حدة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقوات الأمنية، فيما تنفذ السطات الأمنية حملات عسكرية شبه متواصلة لمطاردة الخلايا الإرهابية.

وقبل أكثر من 4 سنوات، أعلنت بغداد القضاء على داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014، لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.

واستعاد داعش تكتيكاته السابقة باعتماد الهجمات الإرهابية، قابلتها بغداد برفع وتيرة عملياتها الأمنية والعسكرية، بمساندة من قوات التحالف الدولي، لمطاردة فلول التنظيم.