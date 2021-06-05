مظاهرة لبنانية ضد السلاح غير الشرعي.. هل ينصت حزب الله؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ عدد من الناشطين مظاهرة حاشدة في بيروت، تزامنا مع وقفة لبعض المغتربين في الخارج، للمطالبة بالتخلص من السلاح غير الشرعي.

ودعا المتظاهرون إلى "الحفاظ على هويتنا الوطنية اللبنانية وكي لا نبقى رهائن تحالف المافيا والميليشيا".

وأبدوا رفضهم ان يغتصب أحد هوية لبنان وشعبه، مؤكدين على ضرورة التخلص من السلاح غير الشرعي وأن يحمي الجيش حدود لبنان البحرية والبرية وليس أي سلاح آخر، في إشارة الى حزب الله، والتأكيد على تطبيق المشاريع اللبنانية وليس مشاريع "ولاية الفقيه".

وردد المشاركون الذين اجتمعوا في ساحة ساسين في الأشرفية، شرق بيروت، شعارات ورفعوا لافتات تدعو إلى "محاسبة جميع المسؤولين واستقلال القضاء ومحاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، والقصاص من كل الفاسدين والسارقين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع".

ودعا المشاركين الشعب اللبناني إلى النزول إلى الشارع ليعبر عن غضبه حيال ما يعيشه يوميا، لاسيما وأن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر .

ومنذ أسابيع ترتفع الأصوات بشكل علني في لبنان في وجه حزب الله، نتيجة سيطرته على لبنان وتدفيع اللبنانيين ثمن سياساته، والتي تعرّض لبنان لحصار ما أدى إلى تسريع انهياره بشكل سريع.

وزادت بشكل لافت أعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات التي تعارض حزب الله بشكل علني.