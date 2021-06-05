بوتين: أمريكا ستندم إذا استخدمت الدولار كسلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين أن بلاده لا ترغب في وقف استخدام الدولار، فيما اتهم الولايات المتحدة باستغلال هيمنة العملة لفرض عقوبات. ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن بوتين قوله في سان بطرسبرج في مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلين من منظمات إعلامية دولية «إن روسيا يتعين أن تتبنى وسائل دفع أخرى؛ نظرا لأن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية لفرض أنواع مختلفة من العقوبات».



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