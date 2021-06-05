إرهابي إيراني يشرف على معسكرات الأطفال بصنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات التصعيد الميداني واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مأرب والحديدة وتعز.

وأكد مصدر ميداني أن الميليشيات استهدفت أمس حيا مكتظا بالسكان المدنيين بمدينة مأرب بصاروخ باليستي، بعد يوم واحد من استهداف منزل شيخ قبلي بمدينة مأرب بصاروخ هو الثاني في أقل من أسبوع.

ويأتي هذا القصف وسط تحرك دولي كبير لوقف إطلاق النار، وعودة الأطراف إلى السلام في اليمن، في إشارة إلى رفض الحوثي لأي جهود دولية نحو التهدئة، وبعدما حمل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الحوثيين المسؤولية الكبرى عن رفض المشاركة في وقف إطلاق النار واتخاذ تحركات أخرى لإنهاء الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية «إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع».

وذكرت الوزارة بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة «في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوبة في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني».

من جهته أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن إيرلو يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء (المراكز الصيفية).

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تقوم بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، ومسخ هويتهم اليمنية والعربية وغسل عقولهم وتعبئتهم بثقافة الموت وشعارات الكراهية والأفكار الطائفية الإرهابية المستوردة من إيران، وتجنيدهم في معاركها العبثية خدمة للمشروع التوسعي الفارسي وأطماعه في المنطقة.

ودعا الإرياني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لإدراك حقيقة مشروعها الطائفي الخطير الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وهوية وحاضرا ومستقبلا.

من جهة أخرى، انتهت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مصافي عدن، بعدما وصلت قبل يومين إلى ميناء عدن لتوزيعها على المحطات التي بدأت بالاستفادة من المنحة، بما يسهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية بعدن.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمه التنموي لقطاع الطاقة في اليمن جنبا إلى قطاعات أساسية أخرى، كالصحة والتعليم والمياه والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والنقل، عبر مشاريعه ومبادراته التي بلغ عددها 200 مشروع ومبادرة.

منحة النفط السعودية لليمن:







70,000 طن من الديزل في الدفعة الثانية.



40,000 طن من المازوت في الدفعة الثانية.



2.2 مليون طن إجمالي المنحة.



422 مليون دولار قيمة المنحة.



4.2 مليارات دولار منح مشتقات نفطية سعودية.



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