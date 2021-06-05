الاستخبارات العراقية تعتقل 12 داعشيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، أن قوات تابعة لجهاز وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 12 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد). وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان «إن الموقوفين مطلوبون وفق أحكام قانون الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش».



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